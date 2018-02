Wetter : Müritz trotzt der Rekordkälte: Große Teile weiter eisfrei

Die Müritz - Deutschlands größter Binnensee - ist trotz Dauerfrost und Rekordkälte noch immer nicht zugefroren. Auch bei minus 16 Grad Celsius blieben weiter große Teile der Außenmüritz offen, wie Mitarbeiter des Warener Wasser- und Schifffahrtsamtes am Mittwoch feststellten. Ursache ist der steife Nordostwind, der über das mehr als 20 Kilometer lange «Kleine Meer» fegt und die Oberfläche in Bewegung hält, erklärte der Leiter des Amtes Olaf Schatzki. In den westlichen Buchten von Klink, Sietow bis Röbel bildeten sich allerdings teils dicke Eisflächen, die auch aus angetriebenen Eisschollen bestehen, die sich übereinander und nebeneinander legen.

von dpa

28. Februar 2018, 11:28 Uhr

«Die Eisstärke ist sehr unterschiedlich», sagte Schatzki. Bisher seien Dicken von 5 bis 13 Zentimeter gemessen worden. Wegen der Eislage fährt die Freizeitschifffahrt schon Wochen nicht mehr. Ämter und Behörden warnen, die unberechenbaren Eisflächen zu betreten. Trotzdem tummeln sich vor allem an den Ufern viele Schlittschuhläufer und Spaziergänger, vor allem auf dem flachen Kölpinsee.

Die Müritz hat 117 Quadratkilometer Fläche und bildet mit Kölpin-, Fleesen-, Malchower und Plauer See die Mecklenburger Oberseen. Diese frieren nur bei Dauerfrost und wenig Wind zu. Vor einem Jahr war die Müritz-Eisdecke 20 Zentimeter dick und wurde an Stegen aufgesägt, um Schäden durch Eisbewegung beim Auftauen zu vermeiden.