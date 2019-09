EU : Mukran Port: Mehr Transporte auf der Schiene

von dpa

27. September 2019, 10:47 Uhr

Der Hafen Mukran Port auf Rügen setzt zunehmend auf die Kombination von Schiff und Schiene. «Unser Pfund ist die Schiene», sagte der Geschäftsführer für Geschäftsfeldentwicklung des Hafens, Helmut Seilert, am Freitag am Rande eines Meetings in Mukran. Der Hafen verfügt seit seiner Zeit als Fährhafen Richtung Osten über ein ausgebautes Schienensystem. Der Mukran Port hat die Federführung in einem internationalen Projekt von fünf kleinen und mittleren Häfen im südlichen Ostseeraum. Beteiligt sind außerdem die Häfen Elblag (Polen), Karlshamn (Schweden), Roenne (Dänemark) und Klaipeda (Litauen). Ein Projektschwerpunkt sind sogenannte grüne Verbindungen wie die Hinterlandanbindung per Bahn.