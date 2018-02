Notfälle : Munitionsbergung: 2017 rund 3,8 Tonnen Munitionsreste

von dpa

03. Februar 2018, 08:53 Uhr

Der Munitionsbergungsdienst (MBD) in Mecklenburg-Vorpommern hat im Jahr 2017 rund 3,8 Tonnen an Munition geborgen und beseitigt. Bei 185 von insgesamt 333 Einsätzen habe es sich um Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg gehandelt, erklärte das Innenministerium auf Nachfrage. Die Zahl der so genannten Soforteinsätze, bei denen zufällig gefundene Munition geborgen wird, sei seit Jahren leicht rückläufig. Trotzdem rücken die vier Teams des MBD durchschnittlich einmal pro Tag aus, hieß es. Auch kleine Patronen könnten schwere Verletzungen auslösen, warnen die Experten. Die Explosion einer Handwaffenpatrone mit wenigen Gramm Sprengstoff führe zu schweren Verletzungen, während die Detonation einer nur zwei Zentimeter großen Sprenggranate mit zehn Gramm Sprengstoff üblicherweise tödlich ende.