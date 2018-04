Bahn : Munitionsfund: Bahnverkehr kurzfristig eingestellt

von dpa

04. April 2018, 15:36 Uhr

Wegen eines vermeintlichen Munitionsfunds ist die Bahnstrecke zwischen Neubrandenburg und Stralsund bei Sternfeld am Mittwoch für rund drei Stunden gesperrt worden. Der Bereich sei weiträumig abgesperrt worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Stralsund am Mittwoch. Der alarmierte Munitionsbergungsdienst habe allerdings festgestellt, dass es sich um keine explosiven Stoffe gehandelt habe.