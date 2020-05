Museen : Museen im Land brauchen finanzielle Hilfe

von dpa

15. Mai 2020, 17:13 Uhr

Die Folgen der Corona-Krise könnten für die Museen in Mecklenburg-Vorpommern gravierender werden als bisher abzusehen war. Die wegbrechenden kommunalen Einnahmen und die mittel- und langfristig zu erwartenden Einsparungen träfen auch die Museen, teilte der Museumsverband MV am Freitag mit. Es sei zu befürchten, dass Schließungen als Folge von Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand vor allem die kommunalen Museen treffen würden. Der Verband sehe hier das Land in der Pflicht, den Museen und ihren Beschäftigten eine Perspektive zu geben und einem Verlust von Landeskultur vorzubeugen. Schon jetzt verzeichneten kleinere und privat geführte Museen teils gravierende Einbrüche, die sich im Lauf des Jahres nicht mehr kompensieren ließen.