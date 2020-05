Museen : Museen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen ab Montag öffnen

Kulturfreunde können bald wieder ins Museum gehen. Die Einrichtungen dürfen ab kommendem Montag wieder öffnen.

von dpa

05. Mai 2020, 14:26 Uhr

Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom kommenden Montag an wieder öffnen. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Die Kultureinrichtungen waren Mitte März geschlossen worden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Viele Museumsleute in Mecklenburg-Vorpommerns arbeiten bereits intensiv an der bevorstehenden Wiedereröffnung. An den Museumskassen werden Klebestreifen für den Corona-Sicherheitsabstand angebracht, außerdem Absperrungen und Wegeführungen markiert. Die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen erarbeiten derzeit Raumplanungen, Wegeleitsysteme und Hygienevorschriften, wie Sprecherin Antje Conradt sagte.

Bereits am Mittwoch will das Mecklenburgische Volkskundemuseum in Schwerin-Mueß seine Außenanlagen öffnen, wie Leiterin Gesine Kröhnert sagte. Das Gelände sei gärtnerisch hergerichtet, die Bänke stünden, der Spielplatz sei fertig. Die Museumshäuser vom Hirtenkaten bis zur historischen Dorfschule blieben aber noch geschlossen.