Museen : Museum Peenemünde begrüßt sechsmillionsten Besucher

Das historisch-technische Museum in Peenemünde hat am Montag seinen sechsmillionsten Besucher begrüßt. Eine vierköpfige polnische Familie, die ihren Urlaub im nahen Swinemünde verbringt, wurden vom wissenschaftlichen Leiter des Museums, Philipp Amann, begrüßt und erhielten eine persönliche Führung und Souvenirs, teilte das Museum mit. «Sechs Millionen Besucher - diese enorme Zahl zeigt, dass wir als Museum unser unbequemes Thema wirklich in die Breite der Gesellschaft tragen und auch ein internationales Publikum erreichen», sagte Amann. Zehn Prozent der Besucher seien Polen.

von dpa

19. August 2019, 17:03 Uhr

Das Museum dokumentiert die Geschichte der Versuchsanstalten Peenemünde, die das größte militärische Forschungszentrum Europas zwischen 1936 und 1945 darstellten. Unter anderem erforschten die Nazis Marschflugkörper und Großraketen. Diese wurden als Terrorwaffen gegen die Zivilbevölkerung des Feindes konzipiert, von Zwangsarbeitern hergestellt und ab 1944 eingesetzt.