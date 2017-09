Prozesse : Museumschef beleidigt: Rentner zu Geldstrafe verurteilt

Wegen eines Schmähschreibens an den Chef eines hessischen Museums ist ein Rentner aus Rostock zu 1000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. «Er hat den Geschäftsführer mit Worten wie «Trottel» und «Volksverräter» beleidigt», sagte der Richter im Bad Homburger Amtsgericht am Dienstag. Das Freilichtmuseum Hessenpark in Neu-Anspach war Anfang 2016 im Internet heftig angefeindet worden, weil es Flüchtlingen freien Eintritt gewährt hatte. Der 70 Jahre alte Angeklagte hatte seine Verunglimpfungen per Mail an den Geschäftsführer geschrieben.