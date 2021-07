Hochschulen : Musikalische Ferienwoche an Hochschule für Musik und Theater

Zu einer besonderen Kurswoche hat die Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock Nachwuchsmusiker eingeladen.

Rostock | Derzeit nehmen 40 junge Musiker aus Deutschland an der Young Academy Rostock (YARO) teil, wie die HMT am Dienstag mitteilte. Eine Woche lang nehmen sich demnach die Hochschuldozierenden Zeit, um mit den Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Leistungsniveaus an Stücken zu arbeiten. Die jungen Musiker zwischen 12 und 19 Jahren haben diese selbst g...

