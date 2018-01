Kriminalität : Mutmaßliche Sprüher wehren sich gegen Festnahme

Die Polizei in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am frühen Sonntagmorgen zwei mutmaßliche Graffiti-Sprüher auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Die 24 und 25 Jahre alten Verdächtigen seien zwei Kriminalbeamten gegen ein Uhr in der Parchimer Innenstadt aufgefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Einer der Männer soll der Polizei zufolge versucht haben, nach dem Kopf eines Beamten zu treten, um sich gegen die Festnahme zu wehren. Die Polizisten setzten daraufhin Pfefferspray ein.

von dpa

29. Januar 2018, 11:54 Uhr

In einem Rucksack und der gemeinsamen Wohnung der Verdächtigen seien mehrere Farbdosen gefunden und sichergestellt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an insgesamt acht Hausfassaden und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die Männer. Bei einer weiteren Kontrolle seien außerdem vier Personen festgestellt worden, die mit den Schmierereien ebenfalls in Verbindung stehen sollen.