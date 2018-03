Prozesse : Mutmaßlicher Prügel-Autofahrer vor Gericht

Wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung und Fahrerflucht muss sich ein 30 Jahre alter Mann aus Wismar vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm am Dienstag vor, im Februar 2013 einem Unfallgegner, der dem Angeklagten von hinten auf sein Auto aufgefahren war, einen Faustschlag ins Gesicht versetzt zu haben. Danach sei der Angeklagte davongefahren. Im Juni 2013 soll der Angeklagte außerdem auf dem Stadtfest in Hagenow in einen Streit verwickelt gewesen sein und dabei einen Mann mit einem Messer verletzt und einen Jugendlichen zusammengeschlagen haben.

von dpa

20. März 2018, 15:21 Uhr

Grund des Streits sollen abfällige Bemerkungen mehrerer junge Leute über die «Kutte» des Motorrad-Clubs gewesen sein, die der Angeklagte trug. Als einer von ihnen seinen Vater zur Hilfe holte, soll der Angeklagte mehrmals auf ihn eingestochen haben. Zu Beginn des Prozesses berieten die Richter, die Staatsanwältin und der Verteidiger über eine sogenannte Verständigung, in deren Rahmen dem Angeklagten in Gegenzug zu einem Geständnis eine bestimmte Höchststrafe in Aussicht gestellt wird. Ob es dazu kommt, will das Gericht am nächsten Verhandlungstag am 6. April bekanntgeben.

Die Eröffnung der Hauptverhandlung hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder herausgezögert, weil das Amtsgericht in Ludwigslust und das Landgericht in Schwerin nicht einig waren, wer für den Fall zuständig ist.