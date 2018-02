Kriminalität : Mutmaßlicher Schmuckdieb auf der Insel Rügen ermittelt

von dpa

06. Februar 2018, 13:19 Uhr

Eine Woche nach einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in Baabe auf der Insel Rügen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Aufgrund von Zeugenaussagen und belastendem Beweismaterial gehe man davon aus, dass ein 24-jähriger Mann die Tat verübt habe, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Stralsund. Der Verdächtige sei zum Tatzeitpunkt auf der Insel Rügen beschäftigt gewesen und jetzt flüchtig. Bei dem Diebstahl in der Nacht zum 31. Januar soll der Mann Auslagen eingeschlagen und Schmuck und Uhren entwendet haben. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.