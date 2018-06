Kriminalität : Mutmaßlicher Serieneinbrecher in Neubrandenburg verhaftet

von dpa

11. Juni 2018, 13:59 Uhr

Die Polizei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat möglicherweise einen Serieneinbrecher gefasst. Ermittler hätten bei einem 34 Jahre alten Tatverdächtigen und seiner Lebensgefährtin Diebesgut gefunden, das von mindestens fünf verschiedenen Tatorten stamme, teilte die Polizei am Montag mit. Bereits am Freitag sei der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg gebracht worden. Die Ermittler seien dem Mann auf die Spur gekommen, nachdem Ende Mai in den Keller eines Ehepaars eingebrochen worden sei, während sie schliefen.