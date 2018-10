Prozesse : Mutmaßlicher Terrorist: Wollte nie Anschlag begehen

Drei Monate nach Prozessbeginn hat der in Schwerin festgenommenen Syrer Yamen A. die gegen ihn erhobenen Terrorvorwürfe bestritten. Er habe nie vorgehabt, einen Anschlag in Deutschland oder anderswo zu begehen, sagte der 20-Jährige am Donnerstag vor dem Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht in Hamburg. Er habe an der Seite der Rebellen gegen Machthaber Baschar al-Assad in Syrien kämpfen wollen. Der Angeklagte räumte aber ein, dass er auf einem selbst aufgenommenen Video zu sehen sei, das ihn und andere maskierte Männer am 22. August 2017 beim Sprengstoffmischen in einer Küche zeige. «Ich habe nur ein einziges Mal experimentiert», betonte er.

Die Vorsitzende Richterin hielt ihm Äußerungen vor, die er über den Messengerdienst Telegram als «Murad IS» geschrieben haben soll: «Mein Ziel: eine Autobombe, um die Feinde Gottes hart zu treffen.» Und weiter: «Nicht ein oder zwei Menschen, sondern eine vollständige Operation.» Zu diesen Vorhaltungen äußerte sich der Angeklagte zunächst nicht.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 20-Jährigen vor, einen islamistisch motivierten Sprengstoffanschlag geplant und bereits mit dessen Vorbereitung begonnen zu haben. Er habe einen Sprengsatz in einer Menschenmenge in Deutschland zünden wollen, um möglichst viele Menschen zu töten und zu verletzen. Nach Angaben eines Gutachters hatte sich Yamen A. bereits genug Chemikalien und Bauteile für einen tödlichen Sprengsatz besorgt.