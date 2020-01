Prozesse : Mutmaßlicher Vergewaltiger soll mehrere Jahre hinter Gitter

Ein 19 Jahre alter mutmaßlicher Vergewaltiger soll für mehrere Jahre hinter Gitter. Die Staatsanwaltschaft forderte am Mittwoch im Landgericht Schwerin fünf Jahre und zehn Monate Jugendstrafe, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der Nebenklage sprach sich für eine Strafe nicht unter sechs Jahren aus, die Verteidigung plädierte für maximal fünf Jahre. Das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden.

von dpa

22. Januar 2020, 17:37 Uhr

Der 19-Jährige soll sich in den Abendstunden des 5. April 2019 auf einem Supermarktparkplatz in Wismar unvermittelt ins Auto einer Frau gedrängt und sie unter Anwendung von Gewalt gezwungen zu haben, in Richtung Rostock zu fahren. Auf einem abgelegenen Feldweg nahe der Autobahn soll er die Frau missbraucht, getreten und geschlagen haben. Nachdem er die 51-Jährige zurück nach Wismar gefahren hatte, flüchtete er laut Anklage in der Nähe des Bahnhofs aus ihrem Auto.