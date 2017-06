Eine Mutter ist mit 2,6 Promille und ihrem vierjährigen Kind im Auto in Carlow (Landkreis Nordwestmecklenburg) von der Polizei erwischt worden. Die Frau stieg am Sonntagabend sichtlich betrunken aus ihrem Wagen, ihr Kind auf dem Rücksitz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten machten demnach einen Alkoholtest und beschlagnahmten den Führerschein der 40-Jährigen. Das Jugendamt wurde informiert.

Mitteilung Polizei

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 14:48 Uhr