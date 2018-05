Kriminalität : Mutter und Sohn streiten: Zwei Polizisten verletzt

von dpa

20. Mai 2018, 08:56 Uhr

Zwei Polizisten sind bei einem Einsatz in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gebissen und getreten worden. Die beiden 25 und 56 Jahre alten Beamten wollten am Samstagabend einen Streit zwischen einer Mutter und ihrem Sohn schlichten, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 27-jährige Sohn ging auf die Polizisten los und verletzte sie so schwer, dass sie ins Krankenhaus kamen. Der Angreifer wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.