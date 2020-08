Die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern schultern wieder täglich ihre Ranzen - und dienen damit anderen Ländern als Blaupause. Irritationen gibt es um die Maskenpflicht: Erst sieht das Bildungsministerium in Schwerin dies nicht als nötig an. Dann die Rolle rückwärts.

von dpa

03. August 2020, 16:14 Uhr