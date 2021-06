Tourismus : MV begrüßt Urlaubsgäste und Tagestouristen mit Plakaten

Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen zwei Wochen mehrere Öffnungsschritte hin zu einer „fast normalen“ Urlaubssaison gemacht. Ein paar Einschränkungen gibt es aber noch - vor allem bei Aufenthalten in Innenräumen.

Rostock | Mit einer Plakatkampagne begrüßt Mecklenburg-Vorpommern Urlaubsgäste und Tagestouristen aus anderen Bundesländern, die seit Freitag wieder ins Land kommen dürfen. An den Bahnhöfen von Schwerin, Rostock und Stralsund sowie in Warnemünde werden große Plakate mit einem badenden Kind und dem Schriftzug „Willkommen zurück“ angebracht. In der Hochsaison sei...

