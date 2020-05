Energie : MV begrüßt Vorstoß zu Vorteilen für Windkraft-Kommunen

von dpa

12. Mai 2020, 12:55 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) hat den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für eine Abgabe an die Kommunen mit Windrädern und vergünstigte Stromtarife für Anwohner begrüßt. «Wir in Mecklenburg-Vorpommern haben dies seit langem gefordert», sagte Pegel am Dienstag. Die finanzielle Beteiligung der Nachbarn von Windparks sei ein wichtiger Schritt, um die Akzeptanz für die Windenergieanlagen zu erhöhen.