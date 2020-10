Reisen : MV behält Regeln für Touristen aus Corona-Risikogebieten bei

Mecklenburg-Vorpommern behält seine Regeln für die Einreise von Touristen bei. Mit den am Mittwoch zwischen den Bundesländern vereinbarten Beherbergungsvorgaben für Urlauber aus inländischen Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen seien die im Nordosten geltenden Bestimmungen im Prinzip bestätigt worden, sagte ein Sprecher der Regierung in Schwerin. In einer Schaltkonferenz hatten sich die Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) zuvor auf bundesweit geltende Grundsätze verständigt. Schleswig-Holstein kündigte daraufhin an, seine strengen Quarantäne-Auflagen für Einreisende lockern zu wollen.

von dpa

07. Oktober 2020, 18:10 Uhr