Energie : MV bei erneuerbaren Energien auf Platz 2

Mecklenburg-Vorpommern ist in einem Ranking zu erneuerbaren Energien in Deutschland auf Platz 2 gelandet. Das geht aus einem Ländervergleich hervor, den das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien erstellt haben. Nach den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen rangiert Baden-Württemberg vor dem Nordosten, dahinter folgen Bayern und Thüringen. Mecklenburg-Vorpommern verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz.