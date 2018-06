Justiz : MV bekommt Opferbeauftragten in der Justiz

Opfer von Straftaten oder Unfällen sollen in Mecklenburg-Vorpommern einen zentralen Ansprechpartner in der Justiz bekommen. Der Opferbeauftragte soll noch in diesem Jahr installiert werden, sagte ein Sprecher von Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Freitag in Schwerin. Es müsse sichergestellt werden, dass Opfern schnell und wirksam geholfen wird.

von dpa

08. Juni 2018, 15:23 Uhr

Der Beauftragte soll als Lotse für die Opferschutzbelange agieren und Betroffene über ihre Rechte aufklären. Der Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung könne so auch bekannter gemacht werden. Stalkingopfer, Unfallopfer, aber auch Angehörige von Opfern von Gewalttaten könnten sich an die Stelle wenden. Der Beauftragte soll außerdem die Arbeit der vielen Anlaufstellen und ehrenamtlichen Helfer im Land koordinieren, die sich für Opfer von Straf- und Gewalttaten einsetzen.