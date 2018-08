Kindergärten : MV bleibt Schlusslicht im Kita-Vergleich

von dpa

28. August 2018, 06:53 Uhr

Die Bertelsmann Stiftung bescheinigt Mecklenburg-Vorpommern bei der Bildungs- und Betreuungsqualität in Kitas einen Qualitätssprung, sieht aber weiter Verbesserungsbedarf. In keinem anderen Bundesland habe sich innerhalb von fünf Jahren der Personalschlüssel so stark verbessert, hebt die in Gütersloh ansässige Stiftung in ihrer am Dienstag veröffentlichten Studie hervor. Während Anfang 2012 in der Ganztagsbetreuung im Nordosten rein rechnerisch eine Fachkraft für 14,7 Kindergartenkinder zuständig gewesen sei, habe die Zahl im März 2017 bei 13,4 gelegen. Trotz der inzwischen kleineren Gruppen bleibt Mecklenburg-Vorpommern im Länderranking aber Schlusslicht beim Personalschlüssel. Um die von der Bertelsmann Stiftung empfohlene Betreuungsquote zu erreichen, müssten allein im Kitabereich 6700 Fachkräfte neu eingestellt werden.