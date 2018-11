Agrar : MV erreicht selbstgesteckte Ziele im Ökolandbau vorfristig

von dpa

30. November 2018, 16:28 Uhr

Der Öko-Landbau hat in Mecklenburg-Vorpommern erneut zugelegt: Derzeit werden 152 700 Hektar ökologisch bewirtschaftet. Das sind 11,4 Prozent der gesamten Agrarfläche von 1,3 Millionen Hektar, wie das Agrarministerium am Freitag mitteilte. Das im Koalitionsvertrag von SPD und CDU gestellte Ziel, 2021 mindestens 150 000 Hektar ökologisch zu bewirtschaften, sei damit bereits erreicht. Allein in diesem Jahr hätten Landwirte rund 13 200 Hektar auf Bio umgestellt. Das Land stelle in der aktuellen Förderperiode von 2014 bis 2020 für den Bio-Landbau 195 Millionen Euro zur Verfügung. Mecklenburg-Vorpommern steht nach den Worten von Agrarminister Till Backhaus (SPD) beim Öko-Landbau bundesweit mit an der Spitze. Das Land wolle weiter verfügbare Landesflächen vorrangig an ökologisch wirtschaftende Betriebe vergeben.