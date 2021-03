Gesundheit : MV erwirbt Lizenz für App zur besseren Kontaktnachverfolgung

Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Mecklenburg-Vorpommern hat eine Lizenz zur Nutzung einer App für eine bessere Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie erworben.

Schwerin | Dies soll mit der sogenannten Luca-App möglich sein, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag in Schwerin ankündigte. Die App sollen etwa Geschäfte, Kunden und das Gesundheitsamt nutzen, damit Kontakte einfacher und schneller dokumentiert werden können. Details zu der genauen Anwendung sollen in den kommenden Tagen folgen. ...

