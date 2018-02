Musik : MV-Festspiele suchen Menschen für Chorprojekt

von dpa

Für ein Konzertprojekt mit dem Dresdener Kreuzchor suchen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern nach Menschen ab 50 Jahren, die sich beteiligen möchten. Beim «Dialog der Generationen» sollen die jungen Chorsänger mit den Freiwilligen aus dem Nordosten zusammentreffen und ein Konzertformat mit Worteinspielungen, Filmsequenzen und realen Begegnungen entstehen, teilten die Festspiele am Freitag in Schwerin mit. Ziel sind drei gemeinsame Konzerte im September. Im Mittelpunkt stünden Fragen der Jugendlichen an die ältere Generation oder ob sich diese in die Lebenswelt der Jüngeren hineindenken könnten. Interessenten können sich bis zum 3. April bei den Festspielen MV anmelden.

