Gesundheit : MV gegen Verkürzung der Sommerferien

Kürzere Sommerferien - dafür findet man in Mecklenburg-Vorpommern kaum Freunde. Sowohl die Bildungsministerin als auch der für Tourismus zuständige Wirtschaftsminister lehnen den Vorschlag entschieden ab.

von dpa

17. April 2020, 18:55 Uhr

Die von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble angeregte Verkürzung der Sommerferien trifft in Mecklenburg-Vorpommern auf entschiedenen Widerspruch. «Wir sind Tourismusland. Eine - auch bundesweite - Verkürzung der Sommerferien hätte wirtschaftliche Folgen», mahnte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag in Schwerin. «Die schon jetzt gebeutelte Branche hätte ein noch kürzeres Zeitfenster, Umsätze zu generieren. Damit würde eine Erholung von der Corona-Krise nochmals erschwert.»

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) sagte, dieses Schulhalbjahr sei sehr anstrengend für alle Beteiligten. «Wir sollten das gut und geordnet zu Ende bringen, den Familien die Ferien gönnen und ein gutes und geordnetes neues Schuljahr am 1. August beginnen.» Auch eine Verschiebung der Sommerferien lehnte Martin in einem Live-Chat der «Schweriner Volkszeitung» am Freitag ab.

Die Landesregierung hatte zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie Mitte März die Schulen geschlossen, sämtliche Urlaubsreisen in den Nordosten unterbunden und die Schließung von Hotels, Pensionen und Campingplätzen verfügt.

Während Hotels und Gaststätten in MV weiter geschlossen bleiben müssen, sollen vom 27. April an die ersten Schüler in die Schulen zurückkehren, beginnend mit den Abschlussklassen an Regionalen Schulen, Gymnasien und Berufsschulen. Am 4. Mai soll der Präsenzunterricht für die 11. Klassen an den Gymnasien und für die 9. Klassen an den Regionalen Schulen folgen. Diese Schüler legen im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen ab. Auch die 4. Klassen der Grundschulen sollen dann wieder zum Unterricht gehen, weil bei ihnen der Übergang in die weiterführende Schule ansteht.

Schäuble hatte in der Zeitung «Augsburger Allgemeine» (Freitag) erklärt, dass Schüler mit verkürzten Ferien Gelegenheit bekämen, den durch die Corona-Pandemie versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen.

Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) mitteilte, wird ebenfalls vom 27. April an die Notbetreuung für Kita-Kinder und Schüler bis zur 6. Klasse deutlich ausgeweitet. Dann dürfen Kinder weiterer Berufsgruppen wie von Erziehern und Pflegedienstmitarbeitern, von Postzustellern und Regierungsmitarbeitern auf Antrag in die Kita beziehungsweise den Hort gehen. Damit würden dann 20 bis 25 Prozent der Kita-Kinder betreut. Derzeit sind es rund 4 Prozent.

Die im sogenannten MV-Plan der Landesregierung verankerten Maßnahmen zur Lockerung der Corona-Schutzvorkehrungen werden zum Teil auch von der Opposition im Landtag unterstützt. Doch meldeten AfD und Linke am Freitag auch Kritik an. Ralph Weber von der AfD äußerte, es sei nicht erklärlich, warum Gastronomiebetriebe geschlossen bleiben müssen, selbst wenn sie die geforderten Mindestabstände einhalten würden. Gleiches gelte für Kinos, Hotels oder Gottesdienste. Die Lockerungen seien teilweise rechtswidrig, befand der Jura-Professor.

Linksfraktionschefin Simone Oldenburg begrüßte, dass die Landesregierung wegen der vergleichsweise niedrigen Infektionsquote im Nordosten Regeln aufstelle, die weiter gingen als in anderen Bundesländern. Dabei verwies sie unter anderem auf die Öffnung von Einkaufszentren, Zoos und Schulen. So dürfen bei begrenzter Verkaufsfläche und mit strengen Hygieneauflagen ab Montag alle Geschäfte im Land öffnen, ebenso Zoos und Sportstätten. Es gebe aber noch viele Fragen, etwa nach der Schülerbeförderung oder nach Hygieneplänen. Oldenburg erneuerte die Forderung nach einem «Corona-Beirat» aus Vertretern der Regierung und des Parlaments.

Indessen verlangsamte sich der Anstieg der Covid-19-Infektionen in MV. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) und das Gesundheitsministerium mitteilten, stieg die Zahl der Infizierten mit Stand Freitag, 16 Uhr im Vergleich zum Vortag um zwei auf nunmehr 644. Ein 59-jähriger Patient mit schwersten Vorerkrankungen starb. Somit erhöhte sich die Zahl der Sterbefälle im Land auf 14.