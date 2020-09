Immobilien : MV-Grundstücke für mehrere Millionen Euro versteigert

Grundstücke aus Mecklenburg-Vorpommern haben bei einer Immobilienversteigerung mehrere Millionen Euro erlöst. Den höchsten Wert erzielte ein Grundstück aus Greifswald, das für 1,8 Millionen Euro versteigert wurde, wie die Norddeutsche Grundstücksauktionen am Sonntag mitteilte. Ein vermutlich nicht bebaubares, 185 Quadratmeter großes Grundstück in Ostseenähe in Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen), wechselte den Angaben zufolge für 56 000 Euro den Besitzer. Gestartet sei die Auktion bei 4000 Euro. Zudem seien ehemalige Bundeswehrliegenschaften bei Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) versteigert worden, wie auch ein altes Schützenhaus in Bützow (Landkreis Rostock).

von dpa

06. September 2020, 14:54 Uhr