Gesundheit : MV hebt Testpflicht für vollständig Geimpfte zum 1. Mai auf

Als einen ersten kleinen Schritt zurück in Richtung Normalität bezeichnet Ministerpräsidentin Schwesig die Aufhebung der Testpflicht für vollständig Geimpfte in Mecklenburg-Vorpommern. Aber erst 6,5 Prozent der Bevölkerung haben beide Corona-Impfdosen bekommen.

Schwerin | Vollständig geimpfte Menschen müssen vom 1. Mai an in Mecklenburg-Vorpommern keinen Negativ-Test mehr beim Friseur vorlegen. Das gelte auch für andere Bereiche mit Testpflicht, wie die Außenbereiche der Zoos oder die Baumärkte, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag nach dem Bund-Länder-Impfgipfel und einem anschließenden Impfgi...

