Parteien : MV-Justizministerin kandidiert für CDU-Landesvorsitz

von dpa

07. Februar 2020, 11:43 Uhr

Für die Wahl eines neuen CDU-Landesvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern hat nach CDU-Jungstar Philipp Amthor auch Justizministerin Katy Hoffmeister ihren Hut in den Ring geworfen. Sie wolle auf dem bevorstehenden Sonderparteitag für das Amt kandidieren. Darüber habe sie den Landesvorstand am Freitag informiert, sagte Hoffmeister in Schwerin. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Die vorgezogene Neuwahl ist nötig geworden, weil der bisherige Landesparteichef Vincent Kokert vor einer Woche überraschend seinen Rücktritt von allen Parteiämtern erklärt hatte.