Regierung : MV-Linke fordert nach Jamaika-Aus Neuwahlen

Schwerin (dpa/mv) - Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern sieht das Scheitern der Jamaika-Sondierungen als Ausdruck «unvereinbarer politischer Haltungen» der vier beteiligten Parteien und fordert Neuwahlen. «Von dieser Regierungskonstellation wäre keine zukunftstaugliche Politik ausgegangen», heißt es in einer am Montag in Schwerin verbreiteten Mitteilung der neuen Linken-Doppelspitze Wenke Brüdgam und Torsten Koplin.