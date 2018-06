Parteien : MV-Linke will Einwanderungspolitik diskutieren

Die Linke Mecklenburg-Vorpommerns will nach dem turbulenten Bundesparteitag am Wochenende in Leipzig auch im Land verstärkt die Diskussion zur Flüchtlings- und Einwanderungspolitik führen. Mit einem Plädoyer gegen grenzenlose Zuwanderung hatte Bundestags-Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht offenen Streit ausgelöst. Wagenknechts Positionen seien nicht unumstritten, konstatierte Landesparteichef Torsten Koplin am Sonntag und forderte eine klärende Aussprache innerhalb der Partei.

von dpa

10. Juni 2018, 16:30 Uhr

Die Debatte sei zu lange unterdrückt worden. Auf dem Parteitag sei aber ein Ventil aufgegangen. «Wir müssen den Mut aufbringen und uns der Debatte über ein linkes Einwanderungsgesetz stellen. Das ist auch eine Hausaufgabe für unseren Landesverband, die wir annehmen», betonte Koplin. Die Linksfraktionen der Landtage hätten bereits Vorschläge unterbreitet.

Die Co-Landesvorsitzende Wenke Brüdgam mahnte indes, dass soziale Fragen nicht hinter der Migrationsdebatte zurückstehen dürften. «Viele Menschen wollen Antworten zum bezahlbaren Wohnen oder für eine menschenwürdigen Pflege», sagte sie.

Bei der Bundesvorstandswahl in Leipzig war Landtags-Fraktionschefin Simone Oldenburg mit 64 Prozent zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt worden. Damit ist die Linke Mecklenburg-Vorpommern wieder im Parteivorstand vertreten. «Simone Oldenburg wird als Bildungsexpertin im Landtag MV und erfahrene Kommunalpolitikerin die Sorgen der Menschen hierzulande nun auch auf Bundesebene angehen», zeigte sich die Landes-Doppelspitze Brüdgam/Koplin gewiss.