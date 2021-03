Gesundheit : MV lockert private Kontaktbeschränkungen: Appell zu Vorsicht

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns wird die bislang bestehenden Kontaktbeschränkungen lockern.

Schwerin | Künftig können sich wieder fünf Personen aus zwei Hausständen treffen, Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag in Schwerin sagte. Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und -gefährten, die nicht gemeinsam leben, gelten als ein Hausstand. Gleichzeitig appellierte Schwesig an alle B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.