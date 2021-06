Kabinett : MV lockert weiter: Testpflicht entfällt in einigen Bereichen

Seit einigen Wochen hat in MV etwa die Innengastronomie wieder geöffnet. Für diese und weitere Bereiche war für viele Menschen ein negativer Corona-Test bislang Voraussetzung. Das ändert sich jetzt.

Schwerin | Die Testpflicht in der Corona-Pandemie wird in Mecklenburg-Vorpommern von Freitag an in einigen Bereichen aufgehoben. So ist dann etwa der Besuch der Innengastronomie sowie von Fitnessstudios oder Kinos ohne negativen Test möglich, wie die Landesregierung am Dienstag in Schwerin mitteilte. Zudem soll die Maskenpflicht im Freien weitestgehend entfallen...

