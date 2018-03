Gesellschaft : MV: Mehr als die Hälfte der 14-Jährigen macht Jugendweihe

Die Jugendweihe erfreut sich in Mecklenburg-Vorpommern ungebrochener Beliebtheit bei den Jugendlichen. Am Osterwochenende beginnt die Saison 2018 mit der ersten Festveranstaltung in Woldegk.

von dpa

27. März 2018, 06:34 Uhr

Schwerin (dpa/mv) – Die Jugendweihe ist auch in diesem Jahr das beliebteste Fest für Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Mehr als die Hälfte aller 14-Jährigen im Nordosten nimmt nach Schätzungen daran teil. Allein beim größten Anbieter, dem Jugendweiheverein Mecklenburg-Vorpommern, haben sich 5100 Mädchen und Jungen angemeldet, wie Geschäftsführerin Martina Zoyke der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das sei knapp die Hälfte des Jahrgangs. 117 festliche Veranstaltungen seien zwischen Elbe und Rügen geplant. Daneben gibt es noch weitere Anbieter von Jugendweihen im Land.

Die erste Jugendweihe des Vereins in diesem Jahr findet am Samstag in Woldegk statt und die Saison dauert bis zum 16. Juni, wie Zoyke sagte. Prominente Redner wollten den Jugendlichen Worte mit auf den Lebensweg geben, darunter Agrarminister Till Backhaus und Bildungsministerin Birgit Hesse (beide SPD).

In den Monaten vor der eigentlichen Jugendweihe können sich die Mädchen und Jungen bei Veranstaltungen darauf vorbereiten, wie Zoyke weiter sagte. Dazu gehörten Besuche von Mahn- und Gedenkstätten ebenso wie Bildungsreisen ins europäische Ausland. Mancherorts gibt es auch Stilberatungen für die richtige Festkleidung.