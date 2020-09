Politik : MV-Ministerpräsidentin Schwesig in Defa-Film entdeckt

Spitzen-Politikerin mit bislang unbekanntem Schauspieltalent: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) spielte als 15-Jährige eine Nebenrolle in dem DDR-Spielfilm «Verbotene Liebe». In dem Defa-Film aus dem Jahr 1989 verkörpert sie - noch unter ihrem Mädchennamen Manuela Frenzel - die Rivalin der Hauptfigur. Die mecklenburg-vorpommersche SPD bestätigte die Schauspiel-Tätigkeit Schwesigs auf Twitter. «Na, wer von euch hat sie erkannt? Ja, die Rivalin in Verbotene Liebe ist wirklich unsere @ManuelaSchwesig», heißt es dort in dem am Samstag veröffentlichten Tweet. Zuvor hatten die Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (SHZ) berichtet.

von dpa

19. September 2020, 15:39 Uhr