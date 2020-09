Umwelt : MV nimmt 8000 Hektar Wald aus landwirtschaftlicher Nutzung

Dürre, Hitze und Schädlinge haben in den vergangenen Jahren auch den Wäldern in Mecklenburg-Vorpommern zugesetzt. Nun will Umwelt- und Forstminister Till Backhaus (SPD) in den kommenden zehn Jahren rund 8000 Hektar landeseigenen Wald aus der landwirtschaftlichen Nutzung nehmen, wie das Ministerium am Samstag in Schwerin mitteilte. Diese Flächen sollen stattdessen für Aufforstung, Moor-Renaturierung sowie weitere Naturschutzprojekte genutzt werden.

von dpa

19. September 2020, 11:10 Uhr