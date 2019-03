Internet : MV Partner beim «Deutschen Frühling in Estland»

von dpa

20. März 2019, 12:22 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals Partnerland beim «Deutschen Frühling in Estland». Am Mittwoch reiste dazu eine etwa 70-köpfige Delegation in die estnische Hauptstadt Tallinn. An der feierlichen Eröffnung am Abend sollten Künstler des Konservatoriums Schwerin und der Hochschule für Musik und Theater in Rostock mitwirken. Der von Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) angeführten Delegation gehören zahlreiche Kommunalpolitiker an. Sie wollen die dreitätige Reise nutzen, um sich über die Digitalisierung der Verwaltung in Estland zu informieren. Das baltische Land gehört europaweit zu den Vorreitern auf diesem Gebiet. Der «Deutsche Frühling in Estland» wird seit zehn Jahren vom Goethe-Institut und der Deutschen Botschaft in Tallin veranstaltet.