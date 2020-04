Regierung : «MV-Plan» zur Lockerung der Corona-Verbote wird beraten

von dpa

16. April 2020, 02:30 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern soll das Leben wieder in die Innenstädte zurückkehren und auch die Schulen sollen in Kürze schrittweise wieder öffnen. Die Landesregierung in Schwerin will darüber am heutigen Donnerstag um 14.00 Uhr in einer außerordentlichen Kabinettssitzung beraten. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, sollen die geplanten Lockerungen der bislang stringenten Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Epidemie in einem «MV-Plan», verankert werden. Basis sind die am Mittwoch zwischen Bund und Ländern getroffenen Vereinbarungen. Demnach soll an Kontakt- und Versammlungsverbot festgehalten, das Verkaufsverbot aber weitgehend aufgehoben werden. Zudem soll in Mecklenburg-Vorpommern, beginnend mit den oberen Klassenstufen 10, 11 und 12, schon am 27. April der Unterricht wieder aufgenommen werden.