Bundesländer : MV: Solidarpakt-Mittel für niedersächsisches Amt Neuhaus

von dpa

25. Juni 2018, 07:49 Uhr

Der Wechsel des Amtes Neuhaus von Mecklenburg-Vorpommern nach Niedersachsen jährt sich an diesem Samstag (30. Juni) zum 25. Mal. Es war der einzige Wechsel eines Gebietes der ehemaligen DDR in ein Bundesland der alten Bundesrepublik. Bis heute profitiert dennoch der Nordosten von den damals 6100 Neuhäusern: Aus dem Solidarpakt bezog und bezieht Mecklenburg-Vorpommern Geld für das Gebiet zur Beseitigung teilungsbedingter Nachteile. Der Grund: Die Millionen aus dem Solidarpakt werden auf Grundlage der Situation am 30. Juni 1991 berechnet - und damals gehörte das Amt Neuhaus zu Mecklenburg-Vorpommern. Da es noch immer keine Brücke vom Amt Neuhaus über die Elbe nach Niedersachsen gibt, hofft ein Förderverein jetzt auf Unterstützung aus dem östlichen Nachbarland. MV habe zumindest eine moralische Verpflichtung, sagt Helga Dreyer vom Vereinsvorstand.