Gesundheit : MV soll im Juni 477 000 Impfdosen erhalten

Mecklenburg-Vorpommern soll im Juni 477 000 Impfdosen für die Corona-Schutzimpfungen erhalten.

Schwerin | Im dritten Quartal, also von Juli bis September, sollen es zwei Millionen sein, wie die Landesregierung am Donnerstagabend in Schwerin mitteilte. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass jedem Bürger des Landes bis zum Spätsommer ein Impfangebot gemacht werden könne. Unzufrieden zeigte sich die Regierungschefin hi...

