Agrar : MV soll Netzwerk-Mitglied gentechnikfreier Regionen werden

Mecklenburg-Vorpommern soll nach dem Willen von Gentechnikgegnern Mitglied im Europäischen Netzwerk gentechnikfreier Regionen werden. Elf Bundesländer seien bereits in dieses Netzwerk eingetreten, sagte der Agrarexperte der Umweltschutzorganisation BUND, Burkhard Roloff, am Mittwoch bei einer Tagung der 13 gentechnikfreien Regionen in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Gut Dalwitz bei Laage. Gleichzeitig solle sich die Landes- bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die sogenannten neuen Gentechnik-Verfahren weiterhin als Gentechnik reguliert werden.

von dpa

19. Juni 2019, 13:48 Uhr

Hintergrund der Forderung ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juli 2018. Demnach fallen auch neue Gentechnik-Methoden unter geltendes EU-Recht. Für sie gelten spezielle Kennzeichnungspflichten. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatte jüngst jedoch angemahnt, den technologischen Fortschritt nicht außer Acht zu lassen. Angesichts des weltweiten Hungers und der Klimaveränderungen würden Pflanzen gebraucht, die resistent gegen Wetterkapriolen und Klimawandel seien. Klöckner setzt auf die neuen Züchtungsmethoden, die unter die vom EuGH erlassenen Regeln fallen.