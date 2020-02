Kommunen : MV-Städte verlangen maximale Gebühr für Anwohnerparkausweise

von dpa

16. Februar 2020, 10:07 Uhr

Mehrere Städte in Mecklenburg-Vorpommern verlangen für Anwohnerparkausweise die maximal zulässige Gebühr. In Rostock, Güstrow und Schwerin müssen Anwohner 30,70 Euro jährlich für einen Anwohnerparkausweis zahlen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Greifswald, Stralsund, Neubrandenburg und Wismar liegen mit 30 Euro jährlich knapp darunter. Ein Anwohnerparkausweis kostet laut Gebührenordnung in Deutschland zwischen 10,20 Euro und 30,70 Euro pro Jahr. Die meisten Ausweise im Nordosten wurden im vergangenen Jahr mit etwa 7900 in Schwerin ausgestellt, gefolgt von Rostock mit rund 6000, wie die Städte mitteilten.