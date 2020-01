Landtag : MV startet Bundesratsinitiative zu erneuerbaren Energien

von dpa

29. Januar 2020, 12:10 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will eine Bundesratsinitiative zur besseren Nutzung erneuerbaren Energien starten. Dies kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch im Landtag an. Der Beschluss sei am Dienstag im Kabinett gefasst worden. Es gehe es um bessere Rahmenbedingungen für Modellprojekte, mit denen Überschüsse aus Öko-Energie über Speichertechnologien für andere Bereiche wie Verkehr, Industrie und Gebäude nutzbar gemacht werden sollen, erläuterte ein Regierungssprecher. Schwesig nannte als Beispiel die Wasserstofftechnologie, welche die norddeutschen Bundesländer gemeinsam voranbringen wollen. Die Region Rügen-Stralsund wird bereits vom Bund als Wasserstoffregion gefördert. Die Hochschule Stralsund widmet sich dem Thema stark.