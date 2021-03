Natur : MV-Straßenbauverwaltung pflanzt rund 2500 Bäume im Frühjahr

Die Straßenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns pflanzt im diesjährigen Frühjahr rund 2500 Bäume.

Rostock | Darunter sind etwa Eichen, Linden und Obstbäume, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag in Rostock mitteilte. Rund 40 Prozent der landesweiten 5306 Kilometer Bundes- und Landstraßen seien von Alleen und Baumreihen umgeben. Die Bäume sollen etwa an den Bundesstraßen 96 und 321 gepflanzt werden. ...

