Regierung : MV-Tag: Eine Reise durch ganz Mecklenburg-Vorpommern

Zu einer Reise durch ganz das ganze Land will der Mecklenburg-Vorpommern-Tag von Freitag bis Sonntag in Rostock einladen. Zum zweiten Mal nach 2004 ist die Hansestadt bei ihrem 800. Geburtstag Gastgeber. In der Innenstadt und im Stadthafen gibt es zuhauf Info-Stände, Shows und andere Programmpunkte, hieß es am Dienstag. Offizielle Eröffnung ist am Samstag auf der Landesbühne auf dem Neuen Markt durch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos).

von dpa

15. Mai 2018, 14:46 Uhr

Die Vorbereitungen für ein gutes Fest sind getroffen. Ob das Wetter mitspielen wird, lasse sich noch nicht sagen, erklärte Stefan Kreibohm vom Wetterstudio Hiddensee.

Der MV-Tag ist für die Polizei das erste Großereignis in dieser Sommersaison. Die Beamten werden sich wie andere Rettungsdienste an verschiedenen Ständen präsentieren, gleichzeitig werde die ganze Veranstaltung gesichert, sagte eine Sprecherin. Am Universitätsplatz werde zudem eine mobile Wache eingerichtet, Polizisten werden sichtbar und auch zivil unterwegs sein.

Die Veranstalter legten Wert darauf, dass der MV-Tag als größtes Bürgerfest für alle erlebbar ist. Die guten Erfahrungen mit der barrierearmen Gestaltung des MV-Tages in Güstrow 2016 würden in Rostock fortgeführt und weiterentwickelt. So werde es zum ersten Mal taktile Lagepläne mit einer Legende in Braille-Schrift geben.