Tourismus : MV-Tourismus 2017: Minus zeichnet sich ab

Im Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich für 2017 ein Minus bei den Übernachtungszahlen ab. Bis einschließlich Oktober haben die Hotels, Campingplätze und Pensionen mit mindestens zehn Betten 27,4 Millionen Gästeübernachtungen gemeldet. Das sind 2,1 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin bekanntgab. Als ein Grund gilt der regenreiche Sommer. Mecklenburg-Vorpommern fiel zuletzt aber auch in der Kundenzufriedenheit zurück.