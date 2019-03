Tarife : MV überträgt Tarifabschluss auf Beamte

Die Landesbeamten in Mecklenburg-Vorpommern sollen vom Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst wie die Angestellten profitieren. Das Verhandlungsergebnis - ein Gehaltsplus von acht Prozent in knapp drei Jahren - werde zeit- und wirkungsgleich auf die Beamten übertragen, kündigte Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) am Montag in Schwerin an. Über die Details soll mit den Gewerkschaften in den kommenden Wochen gesprochen werden. Grundsätzlich habe man sich bereits im Rahmen der letzten Besoldungsanpassung auf eine zeit- und wirkungsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses abzüglich von 0,2 Prozent für den Aufbau einer Versorgungsrücklage verständigt, sagte der Minister.

von dpa

04. März 2019, 14:44 Uhr

Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten sich am späten Samstagabend in Potsdam auf eine stufenweise Anhebung der Gehälter der rund eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder verständigt. In diesem Jahr sollen die Gehälter rückwirkend zum 1. Januar um 3,2 Prozent steigen, mindestens aber um 100 Euro. 2020 ist eine Erhöhung um weitere 3,2 Prozent vereinbart, mindestens aber 90 Euro. Zum 1. Januar 2021 gibt es nochmals 1,4 Prozent oder mindestens 50 Euro mehr. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 33 Monate.