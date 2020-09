Statistik : MV: Unterschiede zwischen Geschlechtern bei Lebenserwartung

In keinem anderen Bundesland ist die Differenz in der Lebenserwartung zwischen den Geschlechtern so groß wie in Mecklenburg-Vorpommern. Neugeborene Mädchen werden den Berechnungen zufolge im Durchschnitt 6,3 Jahre älter als Jungen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die durchschnittliche Lebenserwartung in MV liegt demnach bei 76,9 Jahren für Jungen und 83,2 Jahren für Mädchen.

von dpa

29. September 2020, 14:42 Uhr